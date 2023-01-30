Kızılcahamam Belediyesi'nce kütüphaneye gelen çocuklar ve aileleriyle çömlek yapımı etkinliği gerçekleştirildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yarıyıl tatilinde çocuklara sürprizlerinin devam ettiğini belirterek, "Bu kez de farklı bir etkinlik düzenledik. Çömlek etkinliğinde çocuklarımız yine çok mutlu oldu. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Kızılcahamam Millet Bahçemizde çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm halkımızın keyifli vakit geçireceği organizasyonlarımız devam edecek" dedi.