Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızılcahamam Millet Bahçesi'nde çocuklar yarıyıl tatilini etkinliklerle geçiriyor
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Millet Bahçesi'nde faaliyet gösteren çocuk kütüphanesinde çocukların yarıyıl tatilini keyifli geçirebilmeleri için etkinlikler düzenleniyor.
Kızılcahamam Belediyesi'nce kütüphaneye gelen çocuklar ve aileleriyle çömlek yapımı etkinliği gerçekleştirildi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yarıyıl tatilinde çocuklara sürprizlerinin devam ettiğini belirterek, "Bu kez de farklı bir etkinlik düzenledik. Çömlek etkinliğinde çocuklarımız yine çok mutlu oldu. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Kızılcahamam Millet Bahçemizde çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm halkımızın keyifli vakit geçireceği organizasyonlarımız devam edecek" dedi.
Etiketler: Ankara Millet Bahçesi Kütüphane
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