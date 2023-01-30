Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Bu çerçevede yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı birçok bölgeyi beyaza bürüdü.

Serdivan ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkisini gösteren kar yağışına çocuğuyla şahitlik eden İsa Türkoğlu, "Bugün 30 Ocak Serdivan Paraşüt Tepe olarak bilinen mevkideyiz. Her sene bu zamanlarda kar yağışı başlar burada. Biz de ilk kar yağışını görebilmek için her sene gelmeye çalışıyoruz buraya. Çocuğum çok istedi diye getirdim buraya. Manzara, doğa güzel. Vakti olanlara tavsiye ederim. Serdivan tepede şuanda bu senenin ilk kar yağış anlarına şahitlik ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Akyazı ve Hendek ilçeleri başta olmak üzere şehrin birçok yüksek bölgesinde yağış devam ediyor.