Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir kent merkezinden geçen bölümünde Aşıkpaşa Mezarlığı yanında bulunan 5 bin metrekare alan için park projesi hazırlandı.

Proje kapsamında "Mehmet Çavuş Cesaretepe Kahramanlık Parkı" adı verilecek alan için istimlak çalışması başlatıldı.

Havuz, yürüyüş yolları, kent mobilyaları ve peyzaj alanıyla tarih, kültür ve doğal yaşamın bir araya getirilmesi planlanan park ile kente 5 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılacak.

Park alanındaki çalışmaları inceleyen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Çanakkale Savaşları kahramanı gazi Mehmet Çavuş'un adını verdikleri parkta iş makinelerinin alan düzenleme çalışmalarına başladığını belirtti.

Ekicioğlu, "Çanakkale kahramanımız Mehmet Çavuş'un ismini yaşatacak bir park projesi oluşturduk. Bunu yaparken de hem Mehmet Çavuş'un ismini yaşatmayı hem de Kırşehir'e yakışan bir yeşil alan ve park kazandırmayı hedefledik. Göreve geldikten sonra ana arterdeki istimlak çalışmalarımızı başlattık ve şehrimize 5 bin metrekarelik yeşil alan kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşları sırasında gösterdiği üstün cesaret ve başarı nedeniyle rütbesi mülazımlığa (teğmen) yükseltilen ve Gelibolu'da anıtı bulunan Kırşehirli Mehmet Çavuş'un hayatı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerinin çalışmasıyla belgesel olarak yayımlanmıştı.