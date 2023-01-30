Beypazarı'nın 1500 rakımlı yaylalarındaki yılkı atları, Nallıkaşı bölgesi ile Avdan Yaylası arasında otlarken kameralara yansıdı.

Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, çok olmasa da zaman zaman yılkı atlarının mahallerine kadar indiğini belirterek, "Biz de yılkı atlarına alıştık. Yaylalarda görmediğimiz zaman üzülüyoruz." dedi.

Gürlek, yaz aylarında yaylalara, atlar için fotoğrafçıların akın ettiğini de kaydetti.