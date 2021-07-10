Kırbaşı Mahallesinde yangının hasar verdiği arazide buğday ve arpa ekili tarlaları bulunan 6 üreticiyle bir araya gelen Korkmaz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zararın telafisi noktasında yapılabilecek işlemlerle ilgili değerlendirmenin ardından Korkmaz, üreticilere tarımsal desteklemelerle ilgili bilgi verdi.