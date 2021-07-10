Geyikbayırı Mahallesi'nde kayıp olduğu bildirilen M.A.Ö'nün bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD'tan oluşan 12 kişilik ekiple Cennet Vadisi bölgesinde arama çalışması yapıldı.

Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonrası M.A.Ö, mahsur kaldığı uçurumun kenarında bulundu.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan M.A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.