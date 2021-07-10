Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 02:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uçurumun kenarında mahsur kalan kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayıp olarak aranırken uçurumun kenarında bulunan kişi kurtarıldı.
Geyikbayırı Mahallesi'nde kayıp olduğu bildirilen M.A.Ö'nün bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD'tan oluşan 12 kişilik ekiple Cennet Vadisi bölgesinde arama çalışması yapıldı.
Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonrası M.A.Ö, mahsur kaldığı uçurumun kenarında bulundu.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan M.A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Antalya
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