Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 02:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan çalışmalar kapsamında kıyıların temizlendiği gözlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan ''Müsilaj Temizleme Seferberliği'' kapsamında yapılan çalışmalarla İstanbul kıyılarındaki müsilajın etkisini yitirdiği gözlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
İstanbul'da, Caddebostan, Fenerbahçe, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Kartal ve Pendik sahilde müsilaj tabakalarına rastlanmadı.
Anadolu Yakası'nda müsilaj oluşması durumunda temizlik çalışması için ekipler hazır bekletiliyor.
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