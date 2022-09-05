Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'taki okullarda uyum eğitimi başladı
Bayburt'ta anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.
Bayburt'ta ilkokul birinci sınıf ve anaokuluna başlayan öğrenciler ve aileleri heyecan yaşadı.
İl genelinde bir hafta süreyle 1050 anasınıfı, 970 ilkokul birinci sınıf olmak üzere 2 bin 20 öğrenciye uyum eğitimi verilecek.
Etiketler: Eğitim
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