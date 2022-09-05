Bayburt'ta ilkokul birinci sınıf ve anaokuluna başlayan öğrenciler ve aileleri heyecan yaşadı.

İl genelinde bir hafta süreyle 1050 anasınıfı, 970 ilkokul birinci sınıf olmak üzere 2 bin 20 öğrenciye uyum eğitimi verilecek.