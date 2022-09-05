Ordu Valisi Tuncay Sonel, meteorolojinin kent için turuncu uyarıda bulunduğunu söyledi.

Pazartesi ve salı günü Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanağın beklendiğini anlatan Sonel, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz, meteorolojiden Ordu için turuncu uyarı geldi. Şiddetli yağışla birlikte sel, su baskını ve heyelan riskine karşına çok tedbirli olmalıyız. Harmandaki fındıklarımıza dikkat edelim, emekleriniz zayi olmasın" dedi.

Vali Sonel, beklenen kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış nedeniyle olabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında da bulundu.