Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da fındık üreticilerine yağış uyarısı
Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık üreticilerine yönelik şiddetli yağışa karşı uyarıda bulundu.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, meteorolojinin kent için turuncu uyarıda bulunduğunu söyledi.
Pazartesi ve salı günü Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanağın beklendiğini anlatan Sonel, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz, meteorolojiden Ordu için turuncu uyarı geldi. Şiddetli yağışla birlikte sel, su baskını ve heyelan riskine karşına çok tedbirli olmalıyız. Harmandaki fındıklarımıza dikkat edelim, emekleriniz zayi olmasın" dedi.
Vali Sonel, beklenen kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış nedeniyle olabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında da bulundu.
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