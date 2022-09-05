Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çöp kamyonundan düşen işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Sezai Nalbant, Karaelmas Mahallesi Fındık Suyu Sokak'ta 29 Ağustos'ta hareket halindeki çöp kamyonundan dengesini kaybederek düştü.
Başını asfalta çarparak yaralanan Nalbant, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nalbant, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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