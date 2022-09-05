Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldürdü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kişi, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci öldürdü.
D.A, bir süredir kızını rahatsız ettiği ileri sürülen İbrahim A'ya, Ayvalı köyü çıkışındaki otobüs durağında tabancayla ateş etti.
D.A, yaralı halde kaçmaya çalışan genci bir evin bahçesinde yakalayarak bıçakla saldırdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, İbrahim A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. D.A, suç aletleriyle jandarmaya teslim oldu.
Jandarma, köyde olayların büyümemesi için güvenlik önlemi aldı.
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