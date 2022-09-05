Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul" projesi kapsamında Diyarbakır Muazzez Beran Ortaokulunda güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri alanı öğretmenleri ve öğrencileri tarafından kurulumu yapılan sistemin bakımını da yine öğrenciler gerçekleştirecek.

Sistemin faaliyete geçmesiyle yıllık ortalama enerji tüketimi 44 bin 165 kwh olan okulun ortalama 48 bin 180 kwh enerji üretmesi bekleniyor.

Santraller meslek liseleri tarafından kurulacak

Okulda güneş enerjisi sisteminin kurulmasıyla ilgili yürütülen çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Akbaş, kent genelinde altyapısı uygun olan tüm okullara güneş enerjisi santrallerinin meslek liseleri tarafından kurulacağını, periyodik bakımlarının da yine meslek liselerince yapılacağını söyledi.

Nitelikli ara eleman sorununun da bu projeyle çözüme kavuşacağını anlatan Akbaş, "Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Lisesi elektrik-elektronik alanı öğretmenleri ve öğrencileri tarafından kurulumu gerçekleştirilen 'güneş enerjisi santrali' küresel enerji kriziyle birlikte artan enerji ihtiyacının karşılanmasında yönelinen alanlardan biri. Şehrimizde önümüzdeki yıllarda bu alanda nitelikli ara elemana ihtiyaç duyulacaktır. Burada uygulayarak öğrenen öğrencilerimiz söz konusu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir rol üstlenecektir" dedi.

Akbaş, kazanma ve kazandırma esaslı olan çalışmanın hem doğaya hem ülke ekonomisine hem de iş gücü piyasasına kazanım sağlayacağını vurguladı.