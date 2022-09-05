Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da okullarda uyum eğitimi başladı
[Fotograf: AA]
Burdur'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.
Kent merkezi ve ilçelerinde 4 bin 20 okul öncesi, 3 bin 117 birinci sınıf öğrencisi uyum eğitimi programı kapsamında okullarında öğretmenler tarafından karşılandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uyum eğitimi programı çerçevesinde öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.
Ayrıca, 2022-2023 eğitim öğretim yılında kentteki okullarda 260 bin yardımcı kaynak kitap ve 196 bin ders kitabı öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.
Etiketler: Eğitim
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