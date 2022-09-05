Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da güvercin hırsızlığı: 3 gözaltı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde güvercin çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
A.E.O'ye ait 50 güvercinin 31 Ağustos'ta Hürriyet Mahallesi'nden çalınması üzerine Yalova İl Jandarma Komutanlığınca zanlıların bulunması için çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi, yürütülen çalışma sonucu olayı gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakaladı.
Güvercinler sahiplerine teslim edilirken, zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Haberler
- 17:25
- 17:30
- 17:17
- 16:58
- 16:44
Sıradaki Haber
Nijerya'da kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz