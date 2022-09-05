Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Söke'de toplu balık ölümleri
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde balık ölümlerinin yaşandığı sulama kanalından numune alındı.
Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi yakınında bulunan sulama kanalında ölü balıklar gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Söke Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü görevlileri kanalda inceleme yaptı. Ekipler ölüm nedeninin belirlenmesi için kanaldaki sudan numune aldı.
Balıkların su kanalına yakındaki Büyük Menderes Nehrinden geçmiş olabileceği değerlendiriliyor.
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