Telefonda kendilerini terörle mücadele savcısı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, V.B'ye adının karıştığı suçtan kurtulması için belirledikleri yere altın ve paraları koymasını istedi.

V.B. elindeki 4 altın bileziği, 64 gram altını ve 400 avroyu siyah poşetin içinde Fevzi Paşa Caddesi'ndeki üst geçidin altında bulunan çöpün yanına bıraktı. Altın ve paraları alan şüpheliler, adrese geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan V.B, Karaman Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin bindiği aracın plakası ile eşkallerini tespit etti.

Araç, Konya'nın Ereğli ilçesine geldiğinde operasyon için harekete geçen ekipler, İ.A. ile M.A.Ş'yi yakalayarak Karaman'a getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.