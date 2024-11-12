Bayburt'ta yaşlılara evlerinde hizmet sunuluyor

Belediye Başkanı Mete Memiş, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun hafızası olan yaşlılar ile kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşları unutmadıklarını belirtti.

Yaşlı Destek Hizmetleri ekiplerince belirli periyotlarla bu kişilerin evlerinin temizliğinin yapıldığını anlatan Memiş, ekiplerin ihtiyaç olan yerlerde de imkanlar ölçüsünde evlerin boya ve ufak tamirat işlerini de yaptığını vurguladı.

Memiş, talep gelen ve tespit edilen 63 hanede hizmetleri sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımız belirli periyotlarla artarak devam edecek. Sunulan hizmetler kapsamında şu ana kadar kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların yaşadığı 63 haneye ulaşıldı. Çalışmalar doğrultusunda 13 hanenin boyası ve ufak tamirat işleri yapılırken 21 hanenin ise halıları yıkatıldı. Ayrıca hizmetlerden faydalanan her hanenin 2 haftada bir temizliği yapılıyor."