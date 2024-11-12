Zonguldak'ta kaza sonrası çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı

Meşrutiyet Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde, önceki gün iki otomobilin karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada sürücü M.C., yüzüne aldığı darbe nedeniyle diğer sürücü S.B'yi mahallesine kadar otomobiliyle takip etti. Burada taraflar arasında çıkan kavgada S.B. ve arkadaşı F.B. bıçakla yaralandı.

Olayı gören bazı mahalle sakinleri tarafından darbedilen M.C, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince kalabalığın elinden alındı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.B. ve M.C. taburcu edilirken S.B'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler F.B. ve M.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.