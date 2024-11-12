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Güncel
İHA 12.11.2024 19:38

Iğdır’da binlerce fidan toprakla buluşturuldu

Iğdır’da 2024 yılı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes” projesi ile fidanlar toprakla buluşturuldu.

Iğdır’da binlerce fidan toprakla buluşturuldu

Iğdır Valiliği ve Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Suveren Köyünde bulunan Jandarma Şehitleri Ormanı ağaçlandırma alanında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Bir araya gelen kurum çalışanları, vatandaşlar ve öğrenciler önceden hazırlanan çukurlara fidanları dikti. Fidan dikim etkinliğine katılan Iğdır Valisi Ercan Turan ağaçlandırma hususuna önem verdiklerini söyleyerek; `Ağaçlandırma seferberliğinin içerisinde de Cumhurbaşkanımızı temsilen biz de var gücümüzle yer almaya çalışıyoruz. Ciğerimiz yakan orman yangınları oldu ve bakıyorsunuz orman yangınların arkasında da kim çıktı hain terör örgütleri çıktı” dedi.

Iğdır’ın orman fakiri bir il olduğunu söyleyen Vali Turan; “Biz yanan bir ağacın yerine yüz binlerce ağaç dikeceğiz. Iğdır’ımız özel bir il ve ne yazık ki Iğdır’ımız orman fakiri bir il. Türkiye’nin en orman fakiri olan il Iğdır’dır. Hava kirliliği en fazla olan il Iğdır’dır. Bunu aşmak için de Iğdır merkezde 3 bin dönüm bakir arazi ayarladık. Bu hava kirliği azaltmak için birkaç tane yol var. Bir tanesi doğalgazı yaygınlaştıracağız. Toplu ulaşımı yaygınlaştırmamız lazım bisiklet yolunu yaygınlaştıracağız. En önemlisi Mikroklima olan Iğdır’da ağaçlandırmayı artıracağız” dedi.

Iğdır’da protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte 5 bin fidan dikti. 2024 yılı içerisinde ilkbahar ve sonbahar da dikilen ağaçlar ile birlikte toplamda 50 bin fidan toprakla buluştu. 

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Iğdır Fidan Ağaçlandırma
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