Duman 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.11.2024 19:09

Eskişehir Valisi Aksoy, Odunpazarı'nda yıllardır hizmet veren esnafı ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Odunpazarı ilçesinde esnaf ve zanaatkarlara ziyarette bulundu.

Eskişehir Valisi Aksoy, Odunpazarı'nda yıllardır hizmet veren esnafı ziyaret etti

Bölgede yıllardır esnaflık yapan Ayhan Oskaylar eşliğinde ziyaretlerine Asmaaltı Sokağı'ndan başlayan Aksoy, Taşbaşı Sokağı'nın ardından Korkmaz ve Saatçiler sokaklarında esnafla bir araya geldi.

Kentte 1933 yılından bu yana ayakkabı malzemecisi olarak faaliyet gösteren eski Ayakkabıcılar Odası Başkanı Nejat Madenoğlu ile buluşan Aksoy, geleneksel zanaat kültürü ve sektörün güncel durumu hakkında bilgi aldı. 1945'ten itibaren kuru kahve ve baharatçılık hizmeti veren Vedat Erentok'u ziyaret eden Aksoy, kahvenin tarihçesi ve işletmenin kuruluş hikayesi üzerine sohbet etti.

Vali Aksoy, 50-60 yıldır aynı mesleği sürdüren esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" temennisinde bulunduklarını söyledi.

Esnafın mesleğini sürdürmesini önemsediklerini belirten Aksoy, "Mesleklerini sürdürerek bir sonraki kuşağa aktarması bakımından oldukça kıymetli ve özel çalışmalar yürüttüklerine tanıklık ettik. Kendilerine başarılar ve hayırlı işler diliyoruz." dedi.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
Yasa dışı bahis soruşturmasında 8 fenomenin hesabına erişim engeli
19:36
Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi
19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi
19:11
İzmir'deki yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuklarına uğurlandı
19:03
Hatay'da freni boşalan beton mikseri 3 araca çarptı: 4 yaralı
18:59
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle uçtu
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ