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Güncel
İHA 01.09.2023 17:11

Bayburt’ta trafik kazası: 2 yaralı

Bayburt’un Kozluk köyü yaylasında yoldan çıkan otomobil meraya girdi. Kazada İran uyruklu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bayburt’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kozluk köyü yaylası yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

İran uyruklu oldukları belirlenen iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar. Araç sürücüsü A.S., Trabzon istikametine doğru seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan ve yan tarafta bulunan mera alanına kontrolsüz bir şekilde sapan sürücü A.S., ve araçta bulunan F.M., kazada hafif yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri kazaya müdahale ettiler. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen İranlılar, AFAD ekipleri kontrolünde güvenli bir şekilde şehir merkezine getirildi. 

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