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Güncel
DHA 01.09.2023 16:01

Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Gaziantep'te 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 41'inci kilometresinde meydana geldi.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Halil A. kontrolündeki otomobil ile Seydan G.'in kullandığı kamyonete çarptı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Suriye uyruklu Ali M. hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer E., kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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