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Güncel
İHA 01.09.2023 15:46

İkinci kez dolunay formuna giren Süper Mavi Ay Iğdır'da görüntülendi

Bir ay içinde ikinci kez dolunay formuna giren süper ay 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece hem en parlak hem de en büyük halini aldı.

İkinci kez dolunay formuna giren Süper Mavi Ay Iğdır'da görüntülendi

Doğa olaylarında çok nadir görülen 'süper mavi Ay' görsel şölen sundu. 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşen süper ay ile birlikte dolunay 2023 yılının en büyüğü ve en parlağı oldu.

Ay’ın bu şekilde oluşu ile birlikte bir ay içerisinde ay ikinci kez dolunay oldu. 2023'teki Süper Ay’ın ilki, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti.

Gerçekleşen doğa olayın çok güzel olduğunu belirten Aydın Yanardağ, "Ay bugün her güne göre çok değişik büyük ve parlaktır. Ben de bunu kaçırmak istemedim, her taraf aydınlık olmuş birkaç tane, fotoğraf çektim" dedi. Süper ay Iğdır'da bulunan kayısı simgesi, leylek ve kılıçlar ile ile birlikte görüntülendi.

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