Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.09.2023 15:17

Siirt'te emekli öğretmen adına kredi çekildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Siirt'te emekli öğretmen Vedat G., özel bir bankadaki hesabından 250 bin lira kredi çekilerek dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Siirt'te emekli öğretmen adına kredi çekildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Vedat G., yaptığı açıklamada, e-posta adresine gelen ileti üzerine emekli maaşını aldığı özel bankadan adına kredi çekildiğini öğrendiğini söyledi.

"Kendi isteğinizle çektiğiniz krediyi güle güle kullanın.' iletisini görünce hayret ettim. Bankayı aradım, para çekilmiş denildi. Bunların hiç birinden haberim yoktu. Karakola ve savcılığa başvurdum" diyen Vedat G., bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdığını belirtti.

Kredi limitinin 70 bin lira olduğunu savunan Vedat G., "Buna rağmen 250 bin lira çekilmiş. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Siirt
Sıradaki Haber
Balıkesir'de terör örgütüne yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
Tarihi konak gün yüzüne çıkıyor
16:31
Türk savunma sanayii yeni ihracat rekorlarına hazırlanıyor
16:22
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 349,7 milyar lira oldu
16:24
Emine Erdoğan Van Gölü koruma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı
16:31
Togg'da teslimat rekoru
16:01
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Kahire'deki 'Babil Kalesi' restore edildi
Kahire'deki 'Babil Kalesi' restore edildi
FOTO FOKUS
Sahilde çıkan fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi: Vatandaş zor anlar yaşadı
Sahilde çıkan fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi: Vatandaş zor anlar yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ