Kafedeki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.



Olay, salı günü saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Bir kafenin bahçesinde oturan Selman Ö.'e yanına gelen 3 kişi tabancayla ateş etti.



Yaralanan Selman Ö., çağırılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Bu arada olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araçla gelen 3 kişinin Selman Ö. ile kavga ettiği, şüphelilerden ikisinin belinde taşıdığı tabancayla Selman Ö.'in bacaklarına doğru ateş ettiği, Selman Ö.’in yere düştüğü, bu sırada içlerinden birinin tekrar ateş edip, ardından da kaçtıkları görüldü.

3 tabanca ele geçirildi



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin, kiralık ticari araçla olayı gerçekleştirdikleri ve aracı Karatay ilçesinde bir apartmanın önündeki otoparka bırakıp kaçtıkları tespit edildi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptığı incelemelerde aracın yanındaki boş arazide, siyah poşette 3 tabanca ele geçirdi. Tabancalar kriminale gönderildi. Polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde kavganın aralarındaki para meselesinden çıktığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali Kemal U., Niyazi U. ve Ahmet Ç. tutuklandı, Halil E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.