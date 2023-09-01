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Güncel
İHA 01.09.2023 17:06

Kadın polis adayları zorlu eğitim sürecinden geçiyor

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde kadın polis adayları, halkla ilişkilerden, etkin müdahaleye, spordan atışa kadar farklı alanlarda eğitimden geçerek mesleğe en iyi şekilde hazırlanıyor.

Kadın polis adayları zorlu eğitim sürecinden geçiyor

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 880 polis adayı, mesleğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için 8 aylık dönemde zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

Hem teorik hem de pratik anlamda zorlu bir eğitim sürecinden geçirilen kadın polis adayları, mesleğe en iyi şekilde hazırlanıyor. Emniyet teşkilatına polis memuru yetiştiren POMEM'de, polis adaylarına polislik ve halkla ilişkiler, sosyal psikoloji, hukuk gibi dersler veriliyor. Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı olarak da mesleğe hazırlanan öğrenciler, pusudan kurtulma, meskun mahal ve spor eğitimleriyle kendilerini geliştiriyor. Atıcılık derslerinde de eğitmenler nezaretinde bol bol uygulama yaparak tecrübe edinen polis adayları, silah tutma teknikleri, şarjör takma, atış ve silah temizleme talimleri yapıyor. Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 880 kadın polis adayına birinci eğitim döneminin sonunda meskun mahal eğitimi verildiğini söyleyen Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi, özellikle silah atış eğitimleri, araç tahliye, sokak geçişi, bina giriş çıkışlarıyla ilgili polis taktik ve teknikleriyle ilgili eğitim verildiğini aktardı. Kişi, “Bu onların meslekte temel davranışlarını oluşturmalarını ve konuyla ilgili tecrübelerini artırıcı eğitimler çerçevesinde düşünülmüş bir program. Öğrencilerimiz eğitimlerde yoğun tempoyla bu tür polis taktik ve tekniklerini öğreniyorlar. Okulumuzda eğitim gören 880 kadın polis adayımızı eğitimlerini tamamlandıktan sonra Türk Polis Teşkilatı saflarına göndereceğiz” dedi.

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