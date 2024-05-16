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Güncel
İHA 16.05.2024 14:44

Batman'da dolu ve sağanak tarım arazilerini vurdu

Batman’da dolu ve sağanak yağış, buğday, arpa, fıstık ve çilek başta olmak üzere tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Batman'da dolu ve sağanak tarım arazilerini vurdu
[Fotograf: İHA]

Batman'da havaların mevsim normallerinin altında seyrettiği son günlerde etkili olan dolu ve sağanak yağış tarım ürünlerine zarar verdi.

Etkili olan dolu yağışı Sason ilçesinde çilek tarlalarına, Beşiri ilçesine bağlı Deveboynu köyünde ise buğday ve arpa tarlaları ile fıstık ağaçlarına büyük zarar verdi.

Deveboynu köyü sakinlerinden İhsan Kartal, mağdur olduklarını söyleyerek, "Söyleyecek söz yok. Görüldüğü gibi tüm ürünleri mahvoldu. Perişan durumdayız, yetkililerden yardım bekliyoruz. Yetkililerle görüştük ama bize bir şey söylemediler. Hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

"Bir yıllık emeklerimiz yok oldu"

Batman'da dolu ve sağanak tarım arazilerini vurdu

Deveboynu köyü muhtarı Hamdullah Aba ise, dolu ve sağanağın etkili olduğu tarım alanlarında ciddi zararlara neden olduğundan bahsetti.

Bir yıllık emeklerinin yok olduğunu vurgulayan Aba, "Köyümüzde etkili olan yoğun yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle yüzlerce fıstık ağaçları, buğday tarlaları ve ekili araziler büyük ölçekte zarar gördü. Yetkililerden ricamız çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesidir" diye konuştu.

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