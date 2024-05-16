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Güncel
İHA 16.05.2024 13:56

Fırtına Kulp'ta evin çatısını uçurdu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesinde yaşayan dört kişilik bir ailenin evi geçtiğimiz gün meydana gelen fırtınadan etkilendi. Etkili olan fırtına nedeniyle 2 katlı evin çatısı uçtu.

Fırtına Kulp'ta evin çatısını uçurdu

Çatının uçması nedeniyle yağışlı havalarda evin içine yağmur sızdığı belirtildi.

Maddi imkansızlıklar içinde olan aile, hasar gören çatıyı onaracak imkana sahip olmadıklarını belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Aile mağduriyetlerinin göz önünde bulundurularak, evlerinin çatısının yapılabilmesi için gerekli nakdi yardımın sağlanmasını istiyor.

Ev sahibi Uğur Işık "Gece şiddetli bir fırtınanın ardından çatının uçtuğunu fark ettim, çaresiz bir şekilde bekledim. Sabah olunca çatının tamamen uçtuğunu gördüm. Maddi imkanlarım olmadığı için çaresiz bekliyorum. Halen yağmur yağıyor ve yavaş yavaş çatı olmadığı için evin içerisine su damlamaya başladı. Yetkililerden bir an önce çatımın onarılması için destek istiyorum” dedi. 

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Diyarbakır Fırtına
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