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Güncel
AA 16.05.2024 13:45

40 kişilik öğretmen korosu Trabzon'da konser verdi

Trabzon'da Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro konser verdi.

40 kişilik öğretmen korosu Trabzon'da konser verdi
[Fotograf: AA]

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Yüzüncü Yılın Ruhu" temalı resim sergisi ve "Eğilmez Başın Gibi" adlı Türk halk müziği konseri düzenlendi.

Şef Yıldıray Cihanoğlu'nun yönetimindeki 40 kişilik öğretmen korosu, solo şarkılar da seslendirdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konseri, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ve kamu kurum müdürleri de izledi.

Karakaş, program sonunda yaptığı konuşmada, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, bu yıl üçüncü konserlerini verdiklerini söyledi.

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