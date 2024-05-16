Kastamonu'da özel öğrencilerin yarıştığı floor curling turnuvası sona erdi

Engeliler Haftası dolayısıyla Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nun organize ettiği floor curling turnuvası, 120 özel öğrencinin katılımıyla Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dün başlayan turnuvaya, kentte bulunan çeşitli okullarda eğitim gören fiziksel ve zihinsen engelli öğrencilerin oluşturduğu 14 kız, 14 erkek ve 10 karma takım katıldı.

Turnuva sonunda ortaokullar arasında erkekler ve kızlar kategorisinde Şehit Şerifebacı Ortaokulu, karma kategoride de Darende Ortaokulu şampiyon oldu.

Liselerde erkekler kategorisinde Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Okulu, karma kategoride de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu ve kurum temsilcileri ödüllerini verdi.

Şampiyonaya katılan bedensel engelli Umut Talha Özkan, AA muhabirine, okul olarak ikinci olduklarını dile getirerek, "Darende Ortaokulunda okuyorum. Curlingte ikinci olduk. Benim için çok güzel ve çok mutluluk verici bir şeydi. Daha önce curling antrenmanlarına gitmiştim ama hiç maça çıkmamıştım. İki gün süren şampiyona çok heyecanlıydı. Bu şampiyonayı bize hazırlayan herkese teşekkür ederim." dedi.