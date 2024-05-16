Parçalı Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.05.2024 14:07

Kastamonu'da özel öğrencilerin yarıştığı floor curling turnuvası sona erdi

Kastamonu'da özel öğrencilerin mücadele ettiği floor curling turnuvası tamamlandı.

Kastamonu'da özel öğrencilerin yarıştığı floor curling turnuvası sona erdi

Engeliler Haftası dolayısıyla Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nun organize ettiği floor curling turnuvası, 120 özel öğrencinin katılımıyla Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dün başlayan turnuvaya, kentte bulunan çeşitli okullarda eğitim gören fiziksel ve zihinsen engelli öğrencilerin oluşturduğu 14 kız, 14 erkek ve 10 karma takım katıldı.

Turnuva sonunda ortaokullar arasında erkekler ve kızlar kategorisinde Şehit Şerifebacı Ortaokulu, karma kategoride de Darende Ortaokulu şampiyon oldu.

Liselerde erkekler kategorisinde Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Okulu, karma kategoride de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu ve kurum temsilcileri ödüllerini verdi.

Şampiyonaya katılan bedensel engelli Umut Talha Özkan, AA muhabirine, okul olarak ikinci olduklarını dile getirerek, "Darende Ortaokulunda okuyorum. Curlingte ikinci olduk. Benim için çok güzel ve çok mutluluk verici bir şeydi. Daha önce curling antrenmanlarına gitmiştim ama hiç maça çıkmamıştım. İki gün süren şampiyona çok heyecanlıydı. Bu şampiyonayı bize hazırlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Muş'ta düzenlenen "Filistin Günleri" programı devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
22 ilde terör operasyonu: Aranan 239 şüpheli yakalandı
15:08
İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi
15:01
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
15:14
Fransa'nın eski sömürgeleriyle başı dertte
14:57
Bankaların kredi hacmi 13,1 trilyon lira oldu
15:04
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Başkentte toplu taşımadaki elektronik ücret toplama sistemi yenileniyor
Başkentte toplu taşımadaki elektronik ücret toplama sistemi yenileniyor
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ