Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttü çalışmada 9 bin 210 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Batman Çarşı Mahallesi’nde 5 Ocak 2022 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) tarafından başlatılan çalışmada bir iş yerinde yapılan ve bir otomobilde yapılan aramada toplam 9 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık olayı ile ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.