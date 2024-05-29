Batman'da 66 bal üreticisine 594 arı kovanı dağıtıldı

"Organik Arı Ürünlerinin İnovatif Yöntemlerle Üretilmesi Projesi" kapsamında Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen kovan dağıtım töreninde bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentte arıcılığın geliştirilmesi amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 66 çiftçiye 594 organik kovan dağıtımı yaptıklarını belirten Aydın, "Geçen yıl Gap Bölge Kalkınma İdaresi (GAP) desteğiyle 10 milyon liralık bir proje ile 4 bin 600 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise 290 adedi sepet kovan şeklinde inovatif yöntemlerle modernize edilmiş etrafı çinko kaplı, içi izoleli 4 bin kovan dağıtımı yaptık." dedi.

Batman'da arıcılığı geliştirmek amacıyla üreticilere eğitimler de verdiklerini aktaran Aydın, "Yılbaşından bu yana 150 üreticimize arıcılık eğitimi verdik. Bugün eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını vereceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere kovan dağıtımı yapıldı.

Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.