Kars'ta "su yönetimi" ve "kuraklık" görüşüldü

Vali Ziya Polat, Devlet Su İşleri (DSİ) Kars 24. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşların suyu daha tasarruflu kullanması gerektiğini söyledi.

Dünyada kuraklık tehlikesinin bulunduğuna işaret eden Polat, şöyle konuştu:

"Kars, nisan ayında az yağış aldı. Mayıs ayında aşırı bir yağış etkili oldu, bundan dolayı da iklim değişikliğinin yansımalarını görüyoruz. Bu topraklardaki su kaynaklarının azaldığını hepimiz görüyoruz. Az olan kıymetli olur, kıymetli olan suya da hepimizin sahip çıkması lazım. Tüm kurum ve kuruluşlarımız bununla ilgili çalışmalar, planlamalar yapıyor. Yatırımlarda, kapalı devre su sistemi yapacağız. İl Özel İdaremizin yapacağı sulama sistemlerinde, kapalı devre su sistemi yapmak zorundayız. Vahşi sulamadan, bilimin liderliğinde, önderliğinde sulamaya geçmek zorundayız."

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık ise birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz ülkemizin kendi su kaynaklarıyla kendi ihtiyaçlarını giderebilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda da Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz tarafından çok önemli çalışmalar yapılmakta. Su kanunu hazırlıkları devam ediyor, bitmek üzere. Taşkın kanununu tamamladık, kurum ve kuruluşların görüşlerine açtık. Aynı zamanda suyun miktar ve kalite olarak yönetimini hedefleyen Nehir Havza yönetim planlarına çalışıyoruz." ifadesini kullandı.