Bursa'da süt tankeriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde, Abdullah Ç. idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta Nuri B. yönetimindeki süt tankeriyle çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Sedat Ç. (30) ve Muhammet Emin Ç. (14) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Karacabey ve Mustafakemalpaşa'daki devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.