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Güncel
AA 29.05.2024 19:06

Bursa'da süt tankeriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, hafif ticari araç ile süt tankerinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da süt tankeriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde, Abdullah Ç. idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta Nuri B. yönetimindeki süt tankeriyle çarpıştı.

2 kişi yaralandı

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Sedat Ç. (30) ve Muhammet Emin Ç. (14) yaralandı.

Bursa'da süt tankeriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa 112 Acil Sağlık ekiplerince  Bursa Karacabey ve Mustafakemalpaşa'daki devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

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