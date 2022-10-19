İlçeye bağlı Üzümlü köyünde üzüm pekmezi kaynatan vatandaşlarla bir araya gelen Gür, pekmez yapımı hakkında bilgi aldı.

Asma yaprağıyla pekmez köpüğü içen Gür, "Aldığım bilgiye göre pekmez köyümüzde yüzyıllardır aynı yöntemle yapılıyor. Bu köyümüzde üzüm önemli bir gelir kaynağı. Pekmezde geleneksel bir ürünümüz. Bağlardan kesilen üzümlerden elde edilen şıra özenle ve sabırla kaynatılarak pekmez haline geliyor. Ben tüm köylülerimize hayırlı hasatlar diliyorum" dedi.