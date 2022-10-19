Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başyayla Kaymakamı Seda Gür köylülerle pekmez kaynattı
[Fotograf: AA]
Karaman'ın Başyayla İlçe Kaymakamı Seda Gür, pekmez kaynatan vatandaşları ziyaret etti.
İlçeye bağlı Üzümlü köyünde üzüm pekmezi kaynatan vatandaşlarla bir araya gelen Gür, pekmez yapımı hakkında bilgi aldı.
Asma yaprağıyla pekmez köpüğü içen Gür, "Aldığım bilgiye göre pekmez köyümüzde yüzyıllardır aynı yöntemle yapılıyor. Bu köyümüzde üzüm önemli bir gelir kaynağı. Pekmezde geleneksel bir ürünümüz. Bağlardan kesilen üzümlerden elde edilen şıra özenle ve sabırla kaynatılarak pekmez haline geliyor. Ben tüm köylülerimize hayırlı hasatlar diliyorum" dedi.
Etiketler: Karaman
Son Haberler
- 16:01
- 15:57
- 15:54
- 15:44
- 15:33
Sıradaki Haber
Gümüşhane'de park etmek isteyen araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz