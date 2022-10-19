Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane'de park etmek isteyen araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
[Fotograf: İHA]
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı araç kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Özkürtün Beldesi Karaçukur Mahallesinde park için manevra yapan Fazlı Civan kontrolündeki kamyonet 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Taklalar atarak alt tarafta bulunan bahçedeki ağaçlara çarparak durabilen aracı görenler hemen 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen ekipler, araçtaki 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılardan 2'si olay yerinde diğeri hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Gümüşhane
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