Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kent genelinde av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bulundu.

Çemişgezek feribot ve Pertek feribot uygulama noktalarında 238 avcı denetlendi ve ilgili kanuna muhalefetten 3 kişiye idari işlem yapıldı.

Avcılık kotasını almayan, vergi ödemeyen, ağaçlandırma alanında avlanan, ruhsatı olmayan ve başkasının silahını kullanan avcılara kanun gereği idari para cezası kesildi.