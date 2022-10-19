Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli'de av kanununa uymayan 3 kişiye ceza
[Fotograf: İHA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koruma kontrol faaliyetlerinde 238 avcı kontrol edildi. 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kent genelinde av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bulundu.
Çemişgezek feribot ve Pertek feribot uygulama noktalarında 238 avcı denetlendi ve ilgili kanuna muhalefetten 3 kişiye idari işlem yapıldı.
Avcılık kotasını almayan, vergi ödemeyen, ağaçlandırma alanında avlanan, ruhsatı olmayan ve başkasının silahını kullanan avcılara kanun gereği idari para cezası kesildi.
Etiketler: Tunceli Kaçak Avcılık
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