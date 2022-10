Yağı, aroması ve büyüklüğü ile diğer cevizlerden ayrılan ve sertifikalı üretimi ile adından söz ettiren Adilcevaz cevizinde hasat döneminde sona yaklaşıldı. Bölgenin büyük bölümünün ceviz ihtiyacını karşılayan Adilcevaz’da fidan üretimi de son yıllarda arttı.

Kazankaya ve Adilcevaz-13 olarak tescillenen cevizler Türkiye’nin değişik illerine de gönderiliyor.

Hasadını tamamlayan ve aynı zamanda fidan üretimi de yapan Mehmet Akkoyun, babasından kalan ceviz fidanı üretimini daha modern olarak sürdürüyor.

Akkoyun, bu yıl ki verimden memnun olduklarını söyleyerek, "Her yıl bu dönemde ceviz festivalinin ardından hasada başlıyoruz. Bu yıl 25’incisi düzenlenen festivalin ardından başladığımız hasatta önceleri sırıkla cevizleri döküyorduk. Bu sistem meyve gözeneklerine zarar vererek üretimi düşürüyordu. Şu anda, hasatlarımızı genellikle makine ile yapıyoruz. Makine ile yapılan hasatlarda meyve verimi her yıl katlanarak gidiyor. Adilcevaz cevizi ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlayan bir üründür. Üretimi bu yıl çok güzeldir. Adilcevaz ilçemizde yaklaşık 70 bin tonluk ceviz elde edildi. Her ceviz ağacından ortalama 80-100 kilogram ceviz elde ediyoruz. Adilcevaz cevizinin en büyük özelliği yağı, tadı ve aroması yüksektir. Bu nedenle damakta güzel bir tat bırakıyor. İsteyen herkese gönderiliyor" dedi.