Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silopi'de 100 çocuğa temel eğitim ve dini bilgiler öğretiliyor
[Fotograf: AA]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde açılan 6 kursta 100 çocuğa Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretiliyor.
İlçe Müftülüğünce ilçe genelinde 52 Kur'an kursunda yaklaşık 1500 kişiye Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.
İlçe Müftüsü Dr. Ahmet Gezer, 4-6 yaş grubuna yönelik 6 kursta 100 çocuğa Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin verildiğini vurguladı.
Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendiğini anlatan Gezer, bu kurslarda verilen eğitimi çok önemsediklerini söyledi.
Etiketler: Şırnak
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