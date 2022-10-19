İlçe Müftülüğünce ilçe genelinde 52 Kur'an kursunda yaklaşık 1500 kişiye Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.

İlçe Müftüsü Dr. Ahmet Gezer, 4-6 yaş grubuna yönelik 6 kursta 100 çocuğa Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin verildiğini vurguladı.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendiğini anlatan Gezer, bu kurslarda verilen eğitimi çok önemsediklerini söyledi.