Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, yaz aylarının kısa ve bazı ürünlerin yetişmesinde yeterli zamanın kısıtlı olduğu kentte, çiftçilere alternatif gelir kaynağı sunabilmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda harekete geçen merkez, kentte daha önce denenen ancak başarılı olunamayan danelik mısır üretimine yöneldi.

Kentte 150 dönüm arazi üzerinde hasadı yapılan danelik mısırda, yeterli olan taneler seneye tohum olarak kullanılacak, geriye kalan taneler ise fabrikaya gönderilecek.

Uygulamada yeterli verim alınması halinde danelik mısırın, bölge çiftçisine yeni bir üretim alanı olması hedefleniyor.

"Yüksek gelir sağlayacak ürünleri denemeye çalışıyoruz"

Merkez Müdür Prof. Dr. Adem Aksoy, Erzurum'da tarım süresinin kısa olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tahminen dekara 800 kilogram ile bir ton civarın mısır almayı planlıyoruz. Mısır, insan gıdası, hayvan yemi ve endüstride kullanılan önemli bir bitki. Mısır, ülkemize buğday ve arpadan sonra en fazla ekim alan bulan bitkilerden bir tanesi. 2021 TÜİK verilerine baktığımız zaman Türkiye'de 6 milyon 750 bin ton mısır üretimi yapıldığını görüyoruz fakat 9 milyon ton civarında bir kullanım var. Yıllar içerisinde baktığımızda mısırda sürekli açık verdiğimiz ortada. Bu anlamda mısırdaki bu açığı bir nebzede olsun kapatmak anlamında ve bölge çiftçimize katkı sağlamak amacıyla Erzurum merkezde ilk kez böyle bir uygulama yapıldı. Bu uygulama başarılı olursa bir yıl daha deneme yapacağız, sonuçları çiftçimizle paylaşacağız. Buradan elde ettiğimiz dane mısırları çiftçilerimize uygun fiyatla dağıtmayı planlıyoruz."