Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da kaçak alkol ele geçirildi
[Fotograf: TRT Haber]
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada bidonlar içerisinde 46,5 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada bir iş yerinde kaçak alkol üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler belirlenen adreste arama yaptı.
Aramada 33 adet 0,5 litre pet şişe ve 6 adet bidon içerisinde toplam 46,5 litre sahte alkollü içecek ele geçirdi.
İş yeri sahibi F.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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