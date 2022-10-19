Hakkari il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyündeki Machor Yackhos Kilisesinin, şifalı bir yer olduğuna inanılıyor.

Kilisenin kalıntılarını ziyaret eden akademisyen Nicholas Al-Jeloo, kiliseyi inanç turizmine kazandırmak için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Nicholas Al-Jeloo, "Kilise hakkında köylülerle bir araya gelip gizemi ve önemini anlattım. Ben bu bölgenin tarihini, kiliselerini, eski köy isimlerini biliyorum. Burada 20 tane kilise bulunmaktadır. Kültür varlıklarımızı yaşatmak için böyle bir çalışmamız olacak dedi.