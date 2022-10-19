Türkiye'nin en güçlü takımları ve bisikletçileri Mardin'de mücadele edecek. Zorlu dağ bisikleti parkurunda toplam 13 yarış yapılacak.

Mardin'de ilk kez düzenlenecek organizasyonda büyükler, gençler, yıldızlar ve masterlar kategorilerinde 13 yaş grubunda 250 bisikletçi yarışacak.

Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Yarışları'nın geçtiği "Dara Antik Kenti, Eski Mardin Sokakları, Boncuklu Tarla, Dar Geçit, Deyrulzafaran Manastırı, Kasımiye Medresesi" gibi Mardin'in önemli değerleri, organizasyonla tanıtılmış olacak.