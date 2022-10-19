Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
[Fotograf: İHA]
Muş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önündeki törende Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Ahmet Şengül tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Muhtarlar törenden sonra Vali İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.
Etiketler: Muş
Son Haberler
- 16:01
- 15:57
- 15:54
- 15:44
- 15:33
Sıradaki Haber
Adilcevaz cevizinde hasat zamanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz