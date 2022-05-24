Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Mehmet Rıfat Efendi Öğrenci Yurdu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ile bazı daire amirleri katıldı.

Mantı, biber dolması, Hasanpaşa köfte, peynirli börek, mercimek köfte, kabak tatlısı gibi Türk mutfağına özgü yemeklerin sunulduğu etkinlikte, yurtta kalan öğrenciler de protokol üyeleriyle aynı masada yemek yedi.