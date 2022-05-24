Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Kastamonu Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Nasrullah Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Devrekani Belediye Başkanlığınca hazırlatılan cırık tatlıları vatandaşlara ikram edildi.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu, AA muhabirine, Türk Mutfağı Haftası'nı etkin bir şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Hafta boyunca bir çok etkinlik gerçekleştireceklerini anlatan Şenoğlu, "Bu programların içerisinde öncelikle gastronomi turu yapan 20 seyahat acentesi ilimize gelecek. Şehir merkezinde yöresel yemekler yapan yöresel ürünler bulunan yerleri ziyaret edecekler. Aynı zamanda ilimizin doğal güzelliklerini kendilerine göstermek istiyoruz." dedi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında ilk olarak Devrekani ilçesine özgü coğrafi işaretli cırık tatlısı ikramı yaptıklarını anlatan Şenoğlu, "Devrekani Belediye Başkanlığı tarafından ikram yapılıyor. Yarın da Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi bölümünün iki atölye çalışması olacak. Seyahat acentelerimize yönelik mutfak şovu gerçekleşecek. Yemek yarışması gerçekleştireceğiz. Pınarbaşı kara çorba ve İhsangazi ekşili pilav ikramımız olacak. İkramlara ve yarışmalara ağırlık verdik. İnşallah bu haftayı güzel bir şekilde yaşayacağız." diye konuştu.