Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobille süt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Emirler Mahallesi mevkisinde Mecnun E. idaresindeki süt tankeri, Mehmet K.'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Fatma K. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hafif yaralanan Mehmet K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fatma K.'nın cenazesi, aynı hastanenin morguna gönderildi.
Etiketler: Trafik Kazası Balıkesir
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