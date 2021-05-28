Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapıkule'de 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakıt deposunda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü N.S'nin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen N.S, Edirne Adliyesine getirildi.
Şüpheli N.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen N.S'nin kullandığı tırda arama yapılmış, tırın akaryakıt deposuna yapılan gizli bölmede 526 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
Etiketler: Uyuşturucu Edirne Kapıkule
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