Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bir otomobil denize devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Uçmakdere Mahallesi'nde Ö.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, denize uçtu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü Ö.D. ile otomobildeki 4 kişi araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Tekirdağ
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