Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltına
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yürütülen soruşturma kapsamında silah ticareti yaptıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin ikametlerinde 13 ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız av tüfeği ve 114 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Van Silah Kaçakçılığı
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